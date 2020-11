Dass Menschen im Kongo wegen des ständigen Bürgerkrieges um die von der Elektroindustrie genutzten Rohstoffe innerhalb ihres Heimatlandes oder in angrenzende Länder fliehen müssen, sei ihr völlig neu gewesen.

Zwei Tage lang hatte das Infomobil auf Einladung der AWO Delbrück und der AG Flüchtlinge auf dem AWO-Gelände Am Pastorsbusch Station gemacht. Rund hundert Schüler aus sechs Klassen der Gesamtschule Delbrück und den Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums Delbrück wurden in dieser Zeit an das Thema herangeführt.

Schwerpunktmäßig wird im Missio-Truck die Situation der Flüchtlinge aus dem Kongo geschildert. In diesem Land wird speziell der Rohstoff „Coltan“ in zahlreichen oft ungesicherten Minen abgebaut. „Schon Kinder ab sechs Jahren müssen hier unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und setzen für die Produktion unserer Statussymbole tagtäglich ihr Leben aufs Spiel“, erläutert Angelika Grabosch von der AWO-Außenstelle Delbrück.

Sicherheitsvorkehrungen, Arbeitsschutz oder gar Unfallversicherung spielen beim Abbau keine Rolle. Es gibt inzwischen weltweit Firmen, die deshalb darauf verzichten, für ihre Elektrogeräteproduktion Coltan aus der Republik Kongo zu verarbeiten

In je 90-minütigen Einheiten präsentierten die beiden Truck-Begleiterinnen Manuela Vosen und Lisa Runge von Missio den Schülern zunächst in einem Workshop viele Hintergrundinformationen zu Flucht und Fluchtursachen. Diese wurden dann durch das interaktive Informationsangebot im Truck veranschaulicht. „Es war sehr interessant, auf diese Weise einmal in die Rolle eines Flüchtlings zu schlüpfen. Bei den Mitmachangeboten an den Spiel- und Hörstationen konnte man die Flucht richtig nachempfinden“, erzählt Leo Reddeker von der Gesamtschule Delbrück.

Viele der vom Missio-Truck vermittelten Fluchtgeschichten, würden auch von den Kongolesen in der AWO-Flüchtlingsberatung so oder so ähnlich beschrieben.

Sowohl Schüler als auch Lehrkräfte seien von dem Besuch des Missio-Trucks beeindruckt gewesen, berichtet Grabosch. „Das Gymnasium Delbrück stellt jetzt sogar eine Sammelbox auf, um für Missio alte, ungenutzte Handys fürs Recycling zu sammeln.“ Auch die AWO in Delbrück habe bereits eine solche Handy-Sammelbox bestellt.