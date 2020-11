Flutlicht aus der Vereinskasse gestemmt

Finanziert wurde das Flutlicht aus Vereinsmitteln, durch Spender und die Mithilfe zahlreicher Sponsoren. Per Knopfdruck schalteten Peter Zanft, Vorsitzender der Tennisabteilung und sein Stellvertreter Jürgen Rust, jetzt die Anlage ein.

„Damit haben wir für diese Sportarten ein Alleinstellungsmerkmal im Delbrücker Land und könnten auch in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden länger Sport treiben“, berichtet Peter Zanft. Dabei liegt die Betonung in diesem Fall auf „könnten“, denn aktuell ruht aufgrund der Corona-Lage der Sportbetrieb komplett, und auch die offizielle Einweihungsfeier wurde in das kommende Jahr verschoben.

„Die Bouleanlage wurde vor zwei Jahren auf Initiative einiger Tennisspieler gegründet und kommt gut an. Die Anlage ist für den ganzjährigen Spielbetrieb geeignet, doch uns fehlte bislang das Licht. Nun können wir – sobald der Spielbetrieb wieder startet – beispielsweise auch Mitternachtsturniere spielen“, so Jürgen Rust.

Der nicht mehr benötigte vierte Tennisplatz wurde vor zwei Jahren in drei Boulebahnen umgewandelt. Nun erhielten die Bahnen zwei kräftige LED-Strahler, die jeweils 400 Watt liefern. Die Finanzierung haben hier die Boulespieler in Eigenregie übernommen. Mit den LED-Leuchten setzt der SV Grün-Weiß Anreppen auf stromsparende Technik.

Leuchtend hell erstrahlen nun auch zwei der drei Tennisplätze. Ein 9,80 Meter hoher Mast sorgt mit vier LED-Leuchten für viel Licht. Für jeden der beiden beleuchteten Plätze stehen 1700 Watt zur Verfügung.

Rund 20.000 Euro hat die Anlage gekostet. „Nur Dank zahlreicher Spender und Sponsoren war der Aufbau möglich“, freut sich Peter Zanft schon auf sein erstes Tennismatch unter Flutlicht. Noch sind Lichtmasten über Kabeltrommeln angeschlossen, doch sollen die Kabel möglichst schnell unterirdisch verlegt werden.

Zu einer Einweihung der Flutlichtanlage soll im Frühjahr oder Frühsommer eingeladen werden, zumindest aber dann, sobald die Corona-Zahlen dies erlauben.