Darüber berät der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. Dezember (18 Uhr; Stadthalle).

Zur Erinnerung: Die ehemalige Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die CDU-Fraktion hatten vor der Kommunalwahl gemeinsamen den Antrag gestellt, die Verwaltung möge die Realisierung eines Bike-Parks in Delbrück-Mitte überprüfen. Dieser Antrag wurde in der Sitzung des Sport-und Freizeitausschuss Anfang September 2020 beraten.

„In der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung mehrere Grundstücke für dieses mögliche Projekt in Augenschein genommen und entsprechend der rechtlichen Vorgaben überprüft“, berichtet Fachbereichsleiter Manuel Tegethoff. Dabei stellte sich das Grundstück am Nordring als geeignet heraus. In einem weiteren Schritt fand eine Begehung des genannten Grundstücks mit einer Fachfirma statt. Auch hier gab es positive Signale für die mögliche Realisierung.

In der Ratssitzung wird die Verwaltung nun den ersten Entwurfsplan und eine Kostenberechnung vorstellen. Durch das Förderprogramm „Sonderinvestitionsprogramm zur Förderung der Sportinfrastruktur für Städte und Gemeinden“ besteht im Jahr 2021 die Möglichkeit, die Maßnahme mit 90 Prozent seitens des Landes NRW fördern zu lassen. Der kommunale Eigenanteil beträgt 10 Prozent der Gesamtkosten. Die Verwaltung strebt, sofern der Rat zustimmt, eine Antragstellung bei der Bezirksregierung bis Mitte Januar 2021 an.