Normalerweise sind gerade zu Weihnachten die Kirchen gut besucht. „Das wird ohnehin nicht wie gewohnt möglich sein“, schränkt Pastoralverbundsleiter Bernd Haase ein. Die Anforderungen zur Wahrung der Abstände verringern das Sitzplatzangebot in den Kirchen schon seit Beginn der Pandemie. Und selbst ein aufgestocktes Angebot an Gottesdiensten, sofern diese möglich sein werden, wird den Bedarf nicht decken können.

Für alle Interessierten hat der Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof deshalb eine eigene kleine Schrift herausgegeben, mit der sie einen Gottesdienst zuhause feiern können. Das Weihnachtsevangelium, Lieder, Fürbitten und Gebete gehören dazu. Der Vierseiter in einer Auflage von 22.900 Exemplaren wird im Pastoralverbund verteilt, liegt in einigen wenigen Exemplaren in Kirchen aus und ist zudem als Download auf der Homepage (www.pv-delbrueck-hoevelhof.de) abrufbar. Wer nicht liedsicher ist, kann sich über Hyperlinks die Musik zum Mitsingen sogar ins Haus holen.

Schon für die Adventszeit hält der Pastoralverbund eine Reihe spiritueller und besinnlicher Angebote bereit. 24 Freiluft-Vergnügen für Familien mit Kindern oder Erwachsene sind die Spaziergänge zu den festlich geschmückten privaten Adventsfenstern in Delbrück. Ein Stadtplan mit den entsprechenden Adressen ist ebenfalls über die Homepage abrufbar.

Wer nicht nach draußen kann oder möchte, kann auch virtuell Adventskalender-Türchen öffnen. Für Kinder und ihre Familien hat der Arbeitskreis Kleinkindergottesdienst aus Boke, Anreppen und Westenholz einen Kalender mit vielen Mitmach-Aktionen zusammengestellt. Der zweite Online-Adventskalender richtet sich an Erwachsene.

Wer möchte, kann auch den eigenen Adventskranz fotografieren und an den Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof mailen. „Damit wir wenigstens bildlich zusammenrücken und gemeinsam Advent feiern können“, sagt Pfarrer Bernd Haase.