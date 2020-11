An allen vier Adventssamstagen laden die Geschäfte, darunter besonders die vielen inhabergeführten Betriebe in Delbrück, mit einer verlängerten Öffnungszeit bis 18 Uhr und mit schönen weihnachtlichen Aktionen zum Adventsshopping ein – unter den bekannten Hygienemaßnahmen versteht sich, „auch um das Einkaufsgeschehen in dieser Zeit zu entzerren“, betont Demag-Geschäftsführerin Britta Kuboth.

Sie ergänzt: „Viele Kunden schätzen in Delbrück den Großteil der kleinen, selbstständig geführten Geschäfte und kaufen bewusst vor Ort ein, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Eine gute Kundenbeziehung und der persönliche Kontakt zählen zu den ausschlaggebenden Faktoren sowie die vielen individuellen Leistungen und die hohe Qualität der angebotenen Produkte und Leistungen. Ein Erfolgskriterium ist vor allen Dingen das Vertrauen der Kunden in den guten Kundenservice.“ Dazu zählen unter anderem kompetente Mitarbeiter, eine gute Beratung und eine schnelle Fehlerbehebung, wenn etwas mal „hakt“.

Die kurzen Wege zu den Geschäften und die durchweg kostenlosen Parkplätze im fußläufigen Bereich der Innenstadt werden ebenfalls sehr geschätzt. „Daher das Fazit ‚Adventsshopping in Delbrück macht Spaß!‘, stellen Kuboth und das ganze Demag-Team fest.

Aufgebaut wurden in dieser Woche zudem drei Holzhütten: an der Thülecke, am Alten Markt und am Kreisel am Rathaus Lange Straße bei Austerschmidt. Britta Kuboth dazu: „Unser Ziel ist es, diese Hütten von Vereinen und Ausstellern bewirtschaften zu lassen. Freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 19 Uhr werden dann, so die Planung, weihnachtliche Holzartikel, selbst gebastelte Sterne, Waffeln, Obst sowie Produkte rund um den Honig angeboten. Die Durchführbarkeit richtet sich allerdings immer nach der dann gültigen Corona-Schutzverordnung und alles unter dem Aspekt des Hygiene- und Infektionsschutzgesetzes.“

Ob und inwieweit die Hütten geöffnet haben dürfen, ist also von den oft tagesaktuell hereinkommenden Vorschriften abhängig. Was unabhängig davon coronabedingt definitiv nicht vorgesehen ist: „Die Hütten sollen kein klassischer Treffpunkt sein. Es wird dort beispielsweise keine Stehtische geben, die dazu animieren könnten, dass sich dort Menschen in Gruppen aufhalten“, verdeutlicht Johannes Dunschen, neben Albert Hansel ebenfalls Vorsitzender der Demag.

Außerdem haben in der Adventszeit viele Geschäfte in Delbrück Aktionen geplant. So werden beispielsweise Gutscheine (Preisnachlass) für das in der Stadthalle geplante „herrH“-Konzert, das auf den 30. September 2021 verschoben wurde, ausgegeben. Ferner sind in fast allen Geschäften die Glückstaler für das Weihnachtsgewinnspiel erhältlich. „Alle Planungen basieren auf dem ‚Stand jetzt‘“, bemerkt Kuboth.

Dank hat die Demag der Stadt Delbrück und dem Team des Bauhofs für die abermals gute Kooperation beim Aufbau der Hütten und der Tannenbaum-Kübel ausgesprochen.