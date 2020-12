29 neue Ruhebänke aufgestellt

Delbrück -

Das Delbrücker Stadtgebiet lädt an vielen Stellen zum Verweilen ein. Dennoch vermissen Spaziergänger und Friedhofsbesucher vielfach an einigen Stellen Sitzmöglichkeiten. Nun kommen aber in den nächsten Wochen weitere 29 Ruhebänke hinzu, die vornehmlich auf den Friedhöfen der zehn Ortsteile aufgestellt werden. Die ersten neuen Bänke stehen schon.