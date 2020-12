Am Knochenhorst wachsen alte Sorten

Delbrück -

Wenn schon, denn schon! So könnte auf kürzeste Weise das private Obstwiesenprojekt von Johannes Schulte und Regina Hüser am Knochenhorst in Delbrück umschrieben werden. Als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau eines Wohnhauses werden aktuell zwei Wiesen in unmittelbarer Nähe mit Obstbäumen bepflanzt.