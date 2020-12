In zwei großen Bauabschnitten wird das Rohrnetz verstärkt und in Form einer Wassertransportleitung realisiert. Die sogenannte Nordtangente führt einmal quer durchs Delbrücker Land – vom Wasserwerk in Ostenland bis nach Westenholz ins Gewerbegebiet Westernwiesen. Leitungsstrecke: 13,7 Kilometer. Abzweigungen und Anbindungen im Streckenverlauf sind da noch nicht mal mitgezählt.

Die Bauarbeiten gehen zügig voran und „sind voraussichtlich im Februar 2021 und somit sogar zwei Monate vor dem ursprünglich berechneten Termin fertiggestellt“ , sagte Bürgermeister Werner Peitz am Mittwoch bei einem Ortstermin am Enger Weg in Westenholz.

Nach Angaben von Fachbereichsleiter Olaf Mersch­mann sowie Wasserwerkleiter Robert Siemensmeyer hatte eine Rohrnetzberechnung aus dem Jahr 2018 Schwachstellen der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Trinkwasserverteilung aufgedeckt. In einem Pressegespräch nannte Siemensmeyer jetzt als Gründe unter anderem das veränderte Verbrauchsverhalten bei der Gartenbewässerung und den vermehrten Wasserverbrauch in der Landwirtschaft sowie in Gewerbebetrieben. Hier sei seit einigen Jahren eine „überdurchschnittliche Mengenzunahme“ festzustellen.

Der Bedarf an Trinkwasser für den ganz normalen täglichen persönlichen Gebrauch ist dagegen seit Jahren nahezu unverändert.

Die Nordtangente ist fast am Ziel. Ein letztes „Kopfloch“ zum Einbringen der Bohrung und der Leitung gibt es am Enger Weg. Foto: Jürgen Spies

Als weitere Schwachstelle wurde bei der Rohrnetzberechnung ferner die Bereitstellung ausreichender Löschwasserkapazitäten identifiziert. Regelrechte Sorgen darum gibt es zwar nicht, zumal die gut ausgestattete und anerkannt leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr Delbrück notfalls auch zusätzliche Möglichkeiten hat, Löschwasser an Einsatzorte zu bringen. Aber die Bereitstellung ausreichender Kapazitäten ist eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. Die Rohrnetzverstärkung sichert dies ab und ermöglicht es, auch sehr große Mengen Leitungswasser in externe Bereiche des weiten Delbrücker Landes zu transportieren.

Die erforderlichen Kapazitäten werden im Brandfalle aus dem vor vier Jahren errichteten Trinkwasserspeicher am Wasserwerk in Ostenland zur Verfügung gestellt. Die neue Nordtangente hat also keinen Einfluss auf die Trinkwassergewinnung, sondern dient ausschließlich dem sicheren Transport.

Gleichwohl hat die Stadt vor nicht allzu langer Zeit zwei neue Trinkwasserbrunnen aufgebaut und in Betrieb genommen, zwei weitere sollen bald folgen.

Merschmann und Siemensmeyer wiesen darauf hin, dass sich anhaltende Trockenzeiten und verminderte Regenmengen an veränderten Grundwasserständen ablesen lassen und dass ein sparsamer Umgang mit dem Lebensmittel Wasser erforderlich sei.

Der erste Bauabschnitt der Nordtangente vom Wasserwerk bis zum Unteren Weg (5,6 Kilometer; 1,9 Millionen Euro) wurde bereits im September 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen. Dabei wurde auch ein Teilstück der alten gusseisernen Haupttransportleitung, die noch aus den 1960er Jahren stammte, ausgewechselt. Da noch weitere Teilstücke dieser wichtigsten Delbrücker Wasserleitung aus Grauguss bestehen und diese aufgrund des Materials sehr anfällig für Schäden sind, sollen diese Leitungen mittelfristig bald ebenfalls ausgetauscht werden.

Die Kosten für den aktuell laufenden zweiten Bauabschnitt (8,1 Kilometer) der Nordtangente werden rund 2,1 Millionen Euro beziffert. Wie schon im ersten Abschnitt werden wieder Rohre (Außendurchmesser: 355 Millimeter) verlegt, die als mehrschichtiges Schutzmantelrohrsystem aufgebaut sind. Diese Polyethylenrohre besitzen eine erhöhte Spannungsrissbeständigkeit und garantieren höchste Betriebssicherheit.

Durch Anbindung des Gewerbegebietes Westernwiesen und der Ortslage Westenholz sowie einer Querung der B64 und des Grubebaches, „wird auch hier die Löschwasserversorgung verbessert“, berichtet Siemensmeyer.

Der ausgesprochen zügige Baufortschritt hängt zusammen mit der Neuanschaffung eines Horizontalbohrgerätes durch die beauftragte Firma Bökmann Tiefbau aus Westenholz, die nach Angaben von Stefan Bökmann schon seit 19 Jahren Horizontalbohrgeräte einsetzt. Mit dem Horizontalbohrspülverfahren ist es möglich, Rohrleitungen ohne offene Gräben zu verlegen. Es sind lediglich Gruben am Anfang und am Ende einer Bohrstrecke erforderlich, der Rest erfolgt unterirdisch. Vorteile: kurze Bauzeit; Querung von Hindernissen; durch die unterirdische Verlegung können bestehende Oberflächen erhalten werden; die Vegetation wird geschützt.

„An Bord“ hat das neue Gerät (Kettenfahrzeug; 17 Tonnen Zugkraft) 240 laufende Meter Bohrgestänge. Die eingebrachten Wasserrohre liegen letztlich drei Meter tief. Alles wird eingemessen und protokolliert. Pro Arbeitstag kommen die Bauarbeiten durchschnittlich rund 100 Meter voran.