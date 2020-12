Der eine Einbruch geschah zwischen 13 und 17.20 Uhr. Die Täter hebelten nach Polizeiangaben das Küchenfenster zu einem Einfamilienhaus an der Schöninger Straße auf, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, über die Terrassentür einzudringen. Sie durchsuchten in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Nach der Tat flüchteten die Täter dann durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

In derselben Straße und nur wenige Häuser weiter brachen, so vermutet die Polizei, dieselben Täter in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Sie öffneten die Terrassentür mit Gewalt. Auch in diesem hier wurden alle Räume durchsucht. Mit Schmuck flüchteten die Einbrecher.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer kann Angaben zu diesen beiden Einbrüchen machen? Wer hat am Donnerstag, wahrscheinlich in den Nachmittagsstunden, an der Schöninger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat fremde Personen in Gärten gesehen oder kann sonst Hinweise geben?“

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.

Die Einbrüche nimmt die Polizei zum Anlass für folgenden Hinweis: „Sie möchten sich gegen Einbrecher schützen und würden sich gerne beraten lassen? Dann rufen Sie Ihre Polizei im Kreis Paderborn an! Wir beraten Sie gerne und kostenlos, Telefon 05251/3063900. Zudem finden Sie auf unserer Homepage viele Tipps, wie Sie sich gegen unliebsame ‚Besucher‘ schützen können. “