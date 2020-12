Die Sanierungsarbeiten der Lüftungsanlage sind weitestgehend abgeschlossen. Der Zeitraum von September bis November wurde genutzt, um die Ventilatoren- und Filtertechnik auf den neusten technischen Stand zu bringen. Die Lüftungsanlage verfügt über ein Luft-Fördervolumen von 35.000 Kubikmetern pro Stunde. In der aktuellen Pandemie-Situation werde zu jeder Zeit 100 Prozent Frischluft zugeführt und die verbrauchte Luft komplett abgesaugt, schreibt die Stadthalle in einer Pressemitteilung. Die Luftqualität werde per CO2-Überwachung gemessen, überprüft und gesteuert.

Aber auch anderweitig hat die Stadthalle in Sachen Hygieneschutz aufgerüstet. Im Rahmen des Förderprogramms Neustart, einem Sofortprogramm der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) für coronabedingte Investitionen in Kultureinrichtungen, wurden Maßnahmen in Höhe von 15.000 Euro bewilligt. Durch diese Förderung konnte die Ausstattung der Sanitärräume mit kontaktlosen Armaturen realisiert werden. Des Weiteren wurden Plexiglasscheiben für den Thekenbereich, zahlreiche Desinfek-tionsspender, Banner und Hinweisschilder mit den Hygienevorschriften sowie ein Personenleitsystem angeschafft. So würden die Gäste bei der Wiederaufnahme des Programms auf die geltenden Vorschriften hingewiesen und alle Beteiligten bestmöglich geschützt – denn die Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter, Künstler und Besucher stehe an allererster Stelle, so Geschäftsführerin Anja Bauer.

Das Team der Stadthalle hofft, die Kultursaison bald wieder aufnehmen und den Besuchern ein wenig Normalität im Kulturbereich anbieten zu dürfen. Infos zum Programm und Terminänderungen unter www.stadthalle-delbrueck.de.