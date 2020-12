Ganz offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind dort unter anderem ein Wäschetrockner, eine Deckenleuchte, eine Holzleiter, gefüllte Müllsäcke, ein Brauseschlauch, Kunststoffeimer sowie diverse Kartons mit weiteren Haushaltsabfällen (darunter Konservendosen sowie Konservengläser) vor den Containern abgeladen worden.

Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Delbrück müssen aufgrund solcher und ähnlicher illegaler Vermüllungen praktisch täglich den an Containern abgestellten Abfall abholen und entsorgen, wie am Montagmorgen wieder. Das verursacht zwangsläufig Kosten, die letztlich die Allgemeinheit zu tragen hat. Die Erfahrung: Nach dem Wegräumen der Hinterlassenschaften und dem Säubern der Standorte sieht es oft genug schon am nächsten Tag wieder so wild aus.

Unwissenheit, dass solche Vermüllungen öffentlicher Plätze verboten sind, dürfte ausgeschlossen sein. Derartige Ablagerungen geschehen in aller Regel nämlich nachts, also im Schutz der Dunkelheit, wenn die Gefahr, auf frischer Tat beobachtet und ertappt zu werden, gering ist. Beleg: Abends sind die Standorte noch sauber, am nächsten Morgen sind die Müllberge da.

Bekanntlich sind an Containern auch in vergangenen Jahrzehnten schon mal illegal Gegenstände, die dort nicht hingehören, abgestellt worden, was schon ärgerlich genug war. Häufig handelte es sich dabei um Teile aus Keramik, Porzellan oder Steingut, Flachglas sowie weiteres Zeug, das in und an den Behältern nicht hingehört. Inzwischen aber wird dort nahezu alles abgeladen – vom kaputten Kinderwagen über Spielzeug bis eben hin zu Elektrogroßgeräten.

Mit dieser Problematik sehen sich inzwischen die allermeisten Städte und Gemeinden konfrontiert. Weil mancherorts das Dilemma so krass und nicht in den Griff zu bekommen war, sahen sich Kommunen beziehungsweise Entsorger bereits gezwungen, Containerstandorte ganz aufzugeben. Wer Müll, Elektrogroßgeräte und Sonstiges vor den Containern ablegt, handelt in jedem Fall zumindest ordnungswidrig. Unter Umständen liegt sogar eine Straftat vor, wenn es sich um gefährliche Stoffe geht. Bußgelder erheben, Kostenersatzforderungen für entstandenen Aufwand sowie weitergehende Schritte einleiten, das können Behörden jedoch nur dann, wenn sich die Verursacher ermitteln lassen. Und das ist sehr selten der Fall.

Videoüberwachungen an Containerstandorten, um damit Verursacher illegaler Müllentsorgung identifizieren zu können, sind in aller Regel gesetzlich nicht zulässig, da ein Containerstellplatz kein „hausrechtsfähiges befriedetes Besitztum“ darstellt – so geregelt in § 20 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW). Laut Gesetz ist die „Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen Bereichen mittels optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) durch öffentliche Stellen zulässig, wenn dies zur Wahrnehmung des Hausrechts, zum Schutz des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums oder Besitzes oder zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen.“