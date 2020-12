Glückstaler gibt‘s auch im Lockdown

Noch bis zum 21. Dezember werden bei Einkäufen in den teilnehmenden und noch geöffneten Geschäften die Glückstaler ausgegeben. Diese müssen, mit Namen und Anschrift versehen, entweder in den Geschäften wieder abgegeben oder an die Demag (Boker Straße 6, 33129 Delbrück) gesendet werden. Abgabeschluss ist am Montag, 21. Dezember, um 18 Uhr.

Die Auslosung, die normalerweise mit einem weihnachtlichen Fest unter freiem Himmel und vor Publikum verbunden ist, findet diesmal online statt. Wer sein Weihnachtsgeschenk der Demag bereits vor dem Heiligabend bekommt, entscheidet die Glücksfee bei der Ziehung der Gewinner am 21. Dezember ab 18.30 Uhr. Die Ziehung findet in der Stadthalle statt und wird von Ralf Brüggenthies vom Karnevalverein Eintracht 1832 Delbrück moderiert. Wer zuschauen möchte, kann das per Livestream unter dem Link www.demag-stream.de tun. Neben den drei Hauptpreisen (1000 Euro, 500 Euro und 250 Euro) gibt es weitere 100 Waren- und Verzehrgutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro mit einem Gesamtwert von mehr als 2000 Euro zu gewinnen. Zusätzlich werden 20 „Delbrück kauft lokal“-Tüten, gefüllt mit weihnachtlichen Leckereien, und zehn Fotobücher „Delbrücker Impressionen“ des Fotografen Christian Frese verlost. Alle Gewinner werden benachrichtigt und die Gewinne werden dann zugesandt. Die Gutscheine können in den am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmenden Geschäften eingelöst werden.