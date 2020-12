Heimatpreis würdigt ehrenamtlichen Einsatz

Delbrück (WB/spi) -

Mit dem Heimatpreis rückt die Landesregierung NRW in Kreisen, Städten und Gemeinden herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit und stellt zur Förderung ehrenamtlichen Einsatzes pro Kommune 5000 Euro zur Verfügung. Als Preisträger im Stadtgebiet Delbrück sind am Donnerstagabend in der Ratssitzung Andreas Steffens aus Anreppen und das Krippenteam aus Westenholz ausgezeichnet worden.