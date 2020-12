„Wer tut denn so was?“, hielt die Vorsitzende des Heimatverein Hagen die zerbrochenen Reste der an der Krippe platzierten Schafe in Händen. Doch nicht nur die Schafe wurden mutwillig auf einem nahe gelegenen Fußweg zertrümmert, auch die mit Stroh gefüllten Figuren von Josef und einem Schafhirten wurden aufgeschlitzt und zerstört. Polizeibeamte der Station Delbrück nahmen eine Anzeige auf. Josef Michaelis sammelte derweil die Trümmerteile der zerschlagenen Schafe ein. „Der finanzielle Schaden ist nicht riesig, aber ärgerlich ist es allemal. Viele Kinder haben an der Krippe gern vorbeigeschaut“, so Brigitte Michaelis.

Erstmals wurde unter der Regie des Heimatvereins diesmal eine Krippe auf dem Dorfplatz aufgebaut. „Sonst hatten wir hier immer einen Weihnachtsbaum und einen riesigen Adventskranz stehen. Beides wollten wir durch die Corona-Einschränkungen nicht aufstellen. Wir hätten beim Aufstellen die Abstände nicht einhalten können“, war Brigitte Michaelis letztlich froh, mit der kurzfristig erstellten Krippe eine schöne Alternative bieten zu können.

Brigitte Michaelis, Vorsitzende des Heimatvereins Hagen, hat wegen der Sachbeschädigungen die Polizei eingeschaltet. Foto: Axel Langer

Die Figuren waren zuvor immer von zwei Personen in einem Haushalt hergestellt und dann zum Dorfplatz gebracht worden. So wuchs die Krippe nach und nach. Saßen Maria und Josef unter dem Dach einer Holzhütte, wurden drei Schafe und der Hirte vor der Hütte zwischen kleinen Weihnachtsbäumen platziert. Abends wurde die Krippe schön beleuchtet. „Wir wollten erst einmal sehen, wie die Resonanz ist. Viele Menschen blieben an der Krippe stehen. Das sah wirklich schön aus“, so Brigitte Michaelis.

Die neue Krippe hatte sich schnell in Sudhagen ‘rumgesprochen. In den nächsten Tagen sollten noch Ochs und Esel folgen und am Heiligen Abend sollte das Jesuskind in die Krippe gelegt werden. „Ob wir das jetzt noch machen, kann ich noch gar nicht sagen“, sagt die Heimatvereinsvorsitzende traurig.

Wer in der Nacht verdächtige Personen auf dem Dorfplatz an der Schlinger Straße in Sudhagen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05251/3060 in Verbindung zu setzen.