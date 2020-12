Feuer in einer Delbrücker Dachgeschosswohnung

Delbrück (WB/al) -

Großes Glück hat am Dienstag die Bewohnerin eines Wohn- und Geschäftshauses in der Delbrücker Innenstadt gehabt. Die 100-Jährige nahm frühzeitig Brandgeruch in ihrer Wohnung wahr.