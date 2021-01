Feuerwehreinsatz an der Paulusstraße in Delbrück – keine Verletzten

Delbrück -

Glück im Unglück hatte eine vierköpfige Familie am Sonntagabend in Delbrück: Gegen 18 Uhr schaltete die 43-jährige Bewohnerin die Sauna im Dachgeschoss ein. Ein auf einem Saunastein vergessenes Handtuch geriet in Brand. Der Hausbesitzer und die Feuerwehr verhinderten aber Schlimmeres.