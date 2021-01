Atlas für die Ausbildung

Delbrück -

Ab sofort ist die vierte Auflage des Delbrücker Ausbildungsatlas‘ erhältlich. Interessierte erhalten die kostenfreie Informationsbroschüre bei der Stadtsparkasse Delbrück (in allen Geschäftsstellen) und auch am Delbrücker Rathaus, Lange Straße 45. Da die Verwaltung aufgrund des Lockdowns geschlossen ist, sind die Ausbildungsatlasse in einer wetterfesten Prospektbox direkt am Haupteingang zu finden. Auch im Internet unter www.delbrueck.de/ausbildung steht die Broschüre zum Download bereit.