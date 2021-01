Um 3.06 Uhr wurde eine Gruppe des Löschzuges Delbrück an die Unglücksstelle auf der Lipplinger Straße in Höhe Buschweg alarmiert. Die 32-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford C-Max war bei dichtem Schneetreiben in Fahrtrichtung Delbrück nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum geprallt und wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Dabei wurde der Ford völlig demoliert.Die schwer verletzte Fahrerin wurde von der Feuerwehr ohne technische Hilfsmittel aus ihrem Fahrzeug befreit. Glücklicherweise befand sich die Frau allein im Fahrzeug, ein Beifahrer hätte wohl deutlich schwere Verletzungen erlitten.

Die Polizei geht ersten Hinweisen auf eine mögliche Ablenkung durch Handynutzung nach. Außerdem besteht der Verdacht auf Alkoholkonsum, so dass eine Blutprobe veranlasst wurde. Nach notärztlicher Versorgung wurde die schwer verletzte Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.