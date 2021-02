Dem Delbrücker, der am Freitagmorgen auf der B64 in Richtung Rietberg unterwegs war, fiel ein BMW auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Er informierte sofort die Polizei und folgten dem verdächtigen Fahrzeug, während er zeitgleich die Beamten über den weiteren Fahrtverlauf auf dem Laufenden hielt.

Streifenbeamten der Autobahnpolizeiwache Stukenbrock gelang es schließlich, auf der A2, kurz vor der Anschlussstelle Gütersloh, den BMW einzuholen. Mit zwei Streifenwagen dirigierten die Beamten den Schlangenlinien fahrenden BMW von der Autobahn und hielten ihn an. Der 44-jährige Fahrer aus Dortmund gestand, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben und gab an, auf dem Weg ins Ausland zu sein. Nach Polizeiangaben vom Dienstag verlief ein erster Alkoholtest positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus angeordnet wurde.