Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres ist die Demag (Delbrücker Marketinggemeinschaft) innovativ unterwegs und stets offen für neue Vermarktungswege, um den Delbrücker Einzelhandel trotz Lockdown und behördlicher Einschränkungen, zu stärken.

Neben der ins Leben gerufenen Website www.delbrueckkauftlokal.de, auf der die Einzelhändler über ihre Produkte, Kontaktdaten und Serviceleistungen in Coronazeiten informieren, bieten viele Geschäfte neuerdings auch einen „Call & Collect-Service“ (anrufen und abholen) an. Einfach per Anruf oder direkt auf der Seite die Bestellung aufgeben und kontaktlos abholen und bezahlen (per EC-Karte) Beim SB-Lüning-Markt funktioniert das nach Angaben des Unternehmens, das ebenfalls Demag-Mitglied ist, sehr gut.

„Gerade bei Dingen für den täglichen Bedarf wie zum Beispiel Kopierpapier oder Druckerpatronen für das Home Office bestellt man diese ja nicht zwingend im Internet, wenn man auch auf kurzem Wege direkt vor Ort die Produkte erhalten kann. Mein Team und ich freuen uns daher sehr, dass wir unseren Kunden dank der Bestellung per Anruf die Möglichkeit geben, weiterhin bei uns einzukaufen“, sagt Marktleiter Wolfgang Lipsewers vom SB Lüning in Delbrück.

„Delbrücks Einzelhändler denken um und schlagen trotz schwieriger Zeiten neue Wege ein, um den Kunden weiterhin als Fachhändler vor Ort zur Verfügung zu stehen. Wer etwas in der jetzigen Zeit benötigt, sollte daher vor Ort den kontaktlosen Abholservice der Händler nutzen und nicht den Onlinehandel unterstützen. So können wir nach dem Lockdown alle wieder zum Bummeln in die Geschäfte gehen“, sagt Britta Kuboth Geschäftsführerin der Demag. Alle Angebote zum Call & Collect-Service sind auf der Seite www.delbrueckkauftlokal.de zusammengefasst.