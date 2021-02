Autohaus stellt Insolvenzantrag

Die Entscheidung des Amtsgerichts über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergeht, nachdem der Sachverständige sein Gutachten bei Gericht eingereicht hat.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und nach Einschätzung der Lage im konkreten Fall sagte Martin Schmidt am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung: “Ich gehe davon aus, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird.“

Die Geschichte des Autohauses Niggemeier reicht zurück bis ins Jahr 1930. Damals hatte Heinrich Balzer im Zuge des aufkommenden Autobooms eine Tankstelle samt Autohandel in Delbrück an der Paderborner Straße 19 eröffnet. Schon fünf Jahre später, 1935, konnte mit der Adam Opel AG der Händlervertrag abgeschlossen werden.

Im Jahr 1960 übernahm Heinz Niggemeier den Betrieb und baute ihn kontinuierlich aus. Am Waßmannsweg (früher Teilstück der alten Paderborner Straße) entstand in den folgenden Jahrzehnten ein moderner Komplex mit repräsentativen Ausstellungshallen, Werkstatt/Direktannahme, Büros, Lager und weiteren Betriebsbereichen. Mitte der 80er Jahre beschäftigte Niggemeier bereits rund 40 Mitarbeiter.

Seit 1991 ist Rainer Lessmann Geschäftsführer und Teilhaber des Autohauses Niggemeier GmbH. Mit einem motivierten und fachkundigen Team hat Lessmann den Betrieb in den vergangenen 30 Jahren weiter ausgebaut. Fast 85 Jahre lang war das Autohaus Niggemeier Opel-Vertragshändler, seit etwa zwei Jahren noch Opel-Servicepartner.

Zuletzt im Juli 2019 hatte das Autohaus den Opel-Service-Pokal als besondere Auszeichnung bekommen. Diesen Pokal erhalten Opel-Partner, wenn sie bei den unangemeldeten Werkstatttests nicht nur mit einem „sehr gut“ für ihre Werkstattleistungen bewertet werden, sondern auch der gesamte Serviceprozess von der Terminvergabe bis zur Erläuterung der Rechnung mit der Bestnote abgeschlossen wird.

In der aktuellen Lage läuft der Geschäftsbetrieb zumindest in der Werkstatt noch weiter. Insolvenz-Fachanwalt Schmidt: “Kunden, die bei Niggemeier beispielsweise noch ihre Sommerräder eingelagert haben, sollten sich jetzt mit dem Autohaus zur Abholung in Verbindung setzen.“

Gesicherte Aussagen, ob der Werkstattbetrieb noch bis Ende März möglich sei, könnten derzeit nicht gemacht werden, so Schmidt. Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES sagte Rainer Lessmann am Donnerstag: „Wir haben diesbezüglich alle Kunden bereits angeschrieben.“

Die Lockdowns der vergangenen elf Monate haben der Kfz-Branche bundesweit hart zugesetzt. Schon im Frühjahr vergangenen Jahres hatte ein Großteil der Betriebe einen deutlichen Rückgang der Geschäfte in Autohäusern sowie nachlassende Auftragseingänge insgesamt beklagt. Bei Niggemeier kam in jüngerer Vergangenheit noch eine Besonderheit hinzu: Das traditionsreiche Delbrücker Unternehmen hatte viele Jahre lang Werkstatt,-/Serviceaufträge der Briten in der Region bekommen. Seit dem Abzug der Briten fehlen diese Umsätze, die nach Angaben von Lessmann den „größten Anteil im Bereich Werkstatt“ ausmachten.

Fachanwalt Schmidt, der über umfangreiche Erfahrungen mit Unternehmensfortführungen und betriebswirtschaftlichen Sanierungen von Unternehmen in Insolvenzsituationen verfügt, hat die verbliebenen 14 Mitarbeiter des Autohauses Niggemeier in einer Betriebsversammlung über die Lage der Dinge informiert.

„Wir sind immer noch dabei, zu sondieren. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass der Geschäftsführer mit großem Verantwortungsbewusstsein seinen Mitarbeitern gegenüber handelt und dadurch die Löhne bis einschließlich Dezember gezahlt werden konnten“, sagte Schmidt am Donnerstag gegenüber dem WV. Rainer Lessmann (65) sah sich nun in prekärer finanzieller Lage gezwungen, durch den Eigenantrag auf Insolvenz die Reißleine zu ziehen.