Die Feuerwehrkräfte befreiten die Biogasanlange von Schnee und Eis. Mühsam wurden dazu von einer Drehleiter aus die „weiße Pracht“ von den Kuppeln heruntergefegt und geschaufelt. In Handarbeit wurde der Schnee dann in einem zweiten Schreit von den Umläufen der Biogasanlage heruntergeschaufelt.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr von einem Biogasanlagenbetreiber in Boke zu Hilfe gerufen. Neben der Löschzug Boke war hier die Salzkottener Drehleiter im Einsatz. Kurze Zeit später rückte der Löschzug Lippling sowie die Drehleiter aus Hövelhof zu einer Biogasanlage in Steinhorst aus. Parallel machte sich die Drehleiter aus Delbrück sowie der Löschzug Westenholz zu einer dritten Biogasanlage in Westenholz auf den Weg. „Hier ist mühsame Handarbeit gefragt“, so Bokes Zugführer Bernhard Grothoff, der den Einsatz in Boke leitet.