Volksblatt-Leser kramen in alten Fotoalben

Die Redaktion bedankt sich an dieser Stelle bei allen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Insbesondere die Fotos, die schon vor etlichen Jahrzehnten noch in schwarz-weiß entstanden, sind heutzutage ein echter Hingucker. Darunter finden sich Raritäten und weitestgehend unbekannte Bilder.

WV-Leser kramen in alten Fotoalben: Rückblick auf Delbrücker Rosenmontagszüge 1/34 Leider undatiert ist diese alte Aufnahme, die vermutlich in den 50er Jahren zu Beginn des Rosenmontagszuges entstand.



1981: Die Tanzpaare Heiner Kleine/Manuela Gähl und Astrid Wilmes/Wigbert Rath.

Ehrendoktor unwuiserigge: Hans (Hannek) Hartmann.





Die Prinzengarde mit drei jecken Jungs, aufgenommen vor dem Start des Rosenmontagszuges (vermutlich Ende der 60er Jahre).

Die Aktionen „Fahre mit Herz“, „Ein Herz für Kinder“ und „Herz ist Trumpf“ waren vor rund 40 Jahren ein beliebtes Thema.

Im Umzug 1980: Christian Hartmann, heute amtierender Prinz Karneval, mit seiner Mutter.





„140. Monte Karneval“ im Eintracht-Jubiläumsjahr 1972, präsentiert von Mitgliedern des Kegelclubs „Breslauer Lergen“. Dem Rotkreuz-Bulli fuhren zahlreiche Rennwagen voraus, selbst gebaut unter der Regie von Helmut Vollmer.

1968 trieb die Studentenbewegung ihrem Höhepunkt entgegen. „Rudi Dutschke und Fritz Teufel zu Gast in Delbrück“ steht auf dem Schild an diesem Wagen. Eher närrisch gemeint war wohl die Forderung der jungen Jecken nach „LSD für alle“.





1984: Prinz Hans Hartmann mit Ursel Füser geb. Weiß und Christiane Grothoff-Kowalewski.

Für Nachwuchs der jahrhundertealten Tradition des Delbrücker Kranzreitens wollte diese Karnevalsgruppe sorgen. Ihre Kranzreiterschule mit ungefähr 30 gebastelten Pferden setzte damals die Wertungsjury auf Platz 1 bei den Fußgruppen.







Als Kohorte aus dem Anreppener Römerlager zog die Karnevalsgruppe „Vertagt 88“ 1989 durch die Delbrücker Straßen.

Für lokale Themen ist „Vertagt 88“ bekannt. 1999 erinnerte die Fußgruppe an das Hochwasser im Delbrücker Land.

Einfacher Wagen nach dem Krieg, als es wieder möglich war, närrisch zu sein. Mit dabei: der spätere Prinz Bernhard Wirling.

Darüber hätte sich bestimmt auch Udo Jürgens gefreut: „Aber bitte mit Sahne... Auf dem Wagen wurde damals Schlagsahne geschlagen und auf Keksen verteilt.

Große Hollandmühle: Zum 150. Bestehen des KV Eintracht gab es Tulpen aus Amsterdam.

Reiternachwuchs ist und bleibt immer ein Thema in Umzügen.

Dieser Wagen samt Personal machte einst Werbung für den ersten Delbrücker Wochenmarkt.





Nein, man muss kein „Schwein sein in dieser Welt“. Aber der 90er- Jahre-Hit bot sich für ein saugutes Motiv im Karneval natürlich an.





„Elvis lebt...“ Schon oft tauchte der „King“ im Karneval auf.

