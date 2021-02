Bundesgerichtshof hebt Urteil in Teilen auf – Mann hatte in Delbrück einen Bekannten getötet

Delbrück/Paderborn -

Ein nach einer tödlichen Messerstecherei in Delbrück verurteilter Mann steht nochmal vor Gericht: Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof in einem Punkt aufgehoben. Am kommenden Montag muss das Landgericht daher erneut verhandeln.