Aufgrund des für die nächste Woche gemeldeten Tauwetters oder sogar einsetzenden Regens ist es wichtig, dass Tauwasser und gegebenenfalls auch der Regen in die Kanalisation ablaufen können. Die Anwohner wissen häufig, wo in ihrer Straße die Abläufe liegen. Daher bittet die Stadt die Anwohner darum, den Schnee auf den Abläufen zu entfernen. Dabei sollen die Anwohner allerdings nicht sich selbst gefährden und werden nur zur Mithilfe aufgerufen, wenn es der Durchfahrtsverkehr zulässt.

Der Bauhof der Stadt Delbrück wird auch am Sonntag, 14. Februar, ab Mittag an neuralgischen Punkten in der Innenstadt die Regenabläufe freiräumen. Diese Arbeiten können besser tagsüber erfolgen, weil die Temperaturen und die Sonneneinstrahlung das Freiräumen erleichtern. Dabei wird es auch zur Behinderung des Verkehrs in der Innenstadt kommen. Bürgermeister Werner Peitz bittet um Verständnis für die dringend notwendige Maßnahme und erläutert, dass aufgrund der Gefällestrecken in der Innenstadt sich Tauwasser an den Tiefpunkten sammeln und durch überfrierende Nässe zu einer Gefahrenstelle werden kann.