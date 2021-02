Eigentlich hätte der Bentfelder Prinzenwagen in den vergangenen Tagen am Kindergarten stehen sollen und von den Kindern mit Fingerfarbe ein neues Erscheinungsbild bekommen. Doch Corona hat auch den Bentfelder Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung gemacht. So entstand die Idee, den Prinzenwagen an der Oskuhle, dem Dorfplatz, zu platzieren und eine Stimmungsmacher-Tüte an Karnevalisten und Interessierte auszugeben. Das Ordnungsamt hat zugestimmt, so dass das Prinzenpaar Saskia Brune und Fabian Gockel närrische Geschenke verteilten.

Neben Knabbereien, Konfetti, Luftschlangen und einer karnevalistischen Anleitung für die Feier in den eigenen vier Wänden, waren auch Stimmungsmacher in der Tüte enthalten. Gut 200 Tüten wurden verteilt. Am Montag erfolgt die Ausgabe an gleicher Stelle für Kinder mit entsprechend kindgerechten Stimmungsmacher-Tüten.