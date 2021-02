Bäume wie Streichhölzer abgeknipst

Delbrück -

Die gravierendste Baumfällungsmaßnahme der vergangenen 40, 50 Jahre an Straßenzügen in der Kernstadt dauerte am Dienstag nur wenige Stunden. Dann waren entlang der Jakobstraße und an der Schlaunstraße mehrere Dutzend Bäume, darunter etliche großkronige, ortsbildprägende Linden, unwiederbringlich verschwunden.