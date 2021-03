Konzept schon vor Corona entwickelt

Bemerkenswert: Die entscheidenden Grundlagen für den Online-Unterricht wurden bereits vor zwei Jahren gelegt, als von Corona noch gar keine Rede war!

„Ich habe vor drei Jahren einen Vortrag über den Schulunterricht in Lettland und den dortigen digitalen Ausbau gehört. Dort ist es im Winter bei großen Schneemengen ganz normal, dass die Schüler online unterrichtet werden“, berichtet André Rossig, der für die EDV am Gymnasium verantwortlich ist.

Vor gut zwei Jahren waren dann André Rossig und Susanne Kluge, die für die pädagogischen Aspekte des Online-Unterrichts zuständig war, wichtige Motoren, das Digitalkonzept voranzutreiben. Neben der Technik wurde viel Zeit in die Handhabung und die Bildung von geeigneten Teams investiert. Alle Schüler erhielten einheitliche Tablets.

„Inzwischen läuft das System fast von selber. Die Hauptarbeit besteht aus der Wartung oder den Updates für die Schülertablets“, betont André Rossig. Wenn er unterrichtet, dann hat er auf einem Bildschirm die Schüler und auf einem zweiten Bildschirm das digitale Tafelbild. In der Regel haben die Schüler ihre Kameras ausgeschaltet. „Das ist nicht nur Folge des Datenschutzes, sondern dient auch der Sicherheit der Verbindung. In einigen Ortsteilen sind die Bandbreiten noch niedrig und das Netz kippelig, aber der Ton läuft immer“, sagt André Rossig. Probleme wie sie andere Städte mit Online-Lernplattformen hatten und haben, seien dem Gymnasium unbekannt.

Das digitale Unterrichtskonzept wurde am Gymnasium sehr früh angepackt und aus Geldern des Digitalpaktes finanziert. „Heute fahren wir die Früchte ein“, ist auch Schulleiter Stephan Gringard mit dem Online-Konzept sehr zufrieden.

„Das Schulamt hat uns an der Stelle vorbildlich unterstützt und ist jeden Schritt zur Digitalisierung mitgegangen“, unterstreicht Stefan Gringard. Alle Lehrer sind mit Geräten ausgestattet, alle Schüler verfügen über Computer, in 32 Fällen stellt die Schule Leihgeräte; für die Schüler wurde eine digitale „Study Hall“ eingerichtet. „Durch die gute Vorarbeit funktioniert unser System fast vom ersten Tag an reibungslos“, berichtet Gringard, der überzeugt ist, die digitalen Möglichkeiten auch nach Corona zu nutzen.

Inzwischen verfügt das Gymnasium über reichlich Erfahrung im digitalen Unterricht. „Wir haben die Schüler zum Distanzunterricht befragt und überwiegend sehr positive Rückmeldungen erhalten“, so Gringard, der auch Veränderungen seitens des Lehrerkollegiums wahrnimmt. Dieses sei sehr technikaffin geworden.

Zur Vorbereitung auf wichtige Klausuren sind inzwischen 268 Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Beträgt die Kursgröße bei diesen Oberstufenlerngruppen mehr als 16 Schüler, so werden sie in zwei Klassenräumen unterrichtet. „Die Schüler zeigen sich dabei sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst. Auch der Lernstand ist verglichen mit den letzten Jahrgängen durchaus vergleichbar gut“, sieht Dr. Ralf Brinkmann das digitale Konzept als aufgegangen an. „Wir haben uns gegen Wechselunterricht entschieden, da wir hier keinerlei Erfahrung haben. Aber ein Konzept haben wir in der Schublade“, sagt Schulleiter Gringard, dem die Klausurvorbereitung wichtig ist und der daher alle Q1- und Q2-Schüler in der Schule haben möchte.

Wenn mehr Klassen kommen, wird es Wechselunterricht geben, da unsere Raumkapazitäten sonst nicht ausreichen.