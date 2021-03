Leben kehrt langsam in Delbrücker Läden zurück

Ein Fazit: Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus und sind offenbar je nach Branche sehr ver­schieden. Johannes Dunschen (Modehaus Dunschen), gemeinsam mit Albert Hansel (Einrichtungshaus Hansel) Vorsitzender der Delbrücker Marketinggemeinschaf/Demag, sagte: „Wir haben schon in den ersten Stunden der Ladenöffnung feststellen können, wie froh die Menschen sind, endlich mal wieder in ein Geschäft gehen zu können, Waren anfassen, fühlen zu können. Wir wurden schon in den vergangenen Tagen mit Terminanfragen quasi überrannt, per Anruf oder auch per E-Mail, und koordinieren das jetzt alles.“ Aus Sicht des Demag-Vorsitzenden stellt Johannes Dunschen stellvertretend für den stationären Einzelhandel fest: „Die Kundschaft sehnt sich danach, nach einer so langen Pause zumindest unter Auflagen wieder Einkaufen gehen zu können!