B 64 in Delbrück: Verkehr durchfährt den Bypass – Unterführung entsteht

Delbrück (WB/al) -

In eine große Baustelle verwandelt hat sich der Bereich an der B 64 in Höhe der Einmündung Rietberger Straße: Nachdem im vergangenen Herbst die provisorische Umfahrung des Baustellenbereichs für die geplante Unterführung der Bundesstraße 64 gebaut worden war, ist der vorübergehende Bypass aufgrund der jetzigen Bauarbeiten in Betrieb genommen worden.