Diese will die Stadt aber nicht selbst betreiben. Externe Träger sollen in Kürze gemeinsam mit dem Kreisjugendamt gesucht werden. Darüber hinaus werden bestehende Kitas schon in diesem Sommer oder 2022 aufgestockt. Auch wenn die Stadt die neuen Kitas in Sudhagen, Lippling und Anreppen nicht selbst betreiben will, trifft die Verwaltung bereits Vorbereitungen. So sollen interessierten externen Trägern Grundstücke zum Kauf angeboten werden, damit nach der Vergabe der Trägerschaft möglichst zügig gebaut werden kann.