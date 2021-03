Von diesem Samstag, 13. März, an verteilen die Delbrücker Sportvereine, unterstützt von den sechs FSJ-lern des Stadtsportverbandes, 1000 pinke T-Shirts in Delbrück. Den Anfang macht der SuS Boke von 11 bis 12 Uhr am Sportheim. Die weiteren Termine finden sich im Netz unter www.stadtsportverband-delbrueck.de.

Insgesamt sind 21 Verteiltermine in allen zehn Stadtteilen geplant. „Wir haben die Verteilung der Shirts räumlich und zeitlich sehr weit gestreut, um Kontakte zu vermeiden. Außerdem gibt es für die Verteilung ein Hygieneschutzkonzept“, erklärt Bernhard Hoppe-Biermeyer, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Delbrück. Gemeinsam mit dem Landessportbund, dem Kreissportbund Paderborn, der KSB-Sportjugend und dem Demokratie-Büro „Vielfalt lieben“ kann jeder Farbe bekennen und die Sportlandschaft Pink färben. Nun ist es in Zeiten der Pandemie aber nicht ganz so einfach, draußen Farbe zu bekennen.

Um eine möglichst breite Wirkung zu erzielen, bitten die Sportvereine, alle die mitmachen, dafür auch ihre eigenen Social-Media-Kanäle zu nutzen. Der Stadtsportverband Delbrück wird dafür auch Facebook und Instagram nutzen. Wer mit einer Veröffentlichung in den sozialen Medien des Stadtsportverbandes einverstanden ist, kann ein Foto von sich im pinkten T-Shirt per E-Mail an info@stadtsportverband-delbrueck.de schicken.