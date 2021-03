Mehrere Bäume stürzten dort im Bereich der Hövelhofer Straße, dem Ostenländer Schützenplatz und der Straße Horsthöfe um. Am Schützenplatz wurde eine Telefonleitung durch einen umstürzenden Baum in Mitleidenschaft gezogen. Für den Löschzug Ostenland galt es gleich mehrere, teils mächtige Bäume mit Unterstützung der Drehleiter aus dem Straßenraum zu entfernen und so blockierte Straßen wieder zu räumen.

Glück hatte ein Mann aus Ostenland, der auf der Hövelhofer Straße gegen einen umgestürzten Baum prallte. „Der Baum kippte dem Mann unmittelbar vor das Auto, so dass der Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Das Auto prallte so heftig gegen den Baum, dass die Airbags auslösten“, berichtete der stellvertretende Wehrführer Johannes Appelbaum. Der Fahrer blieb unverletzt.

Telefonleitung beschädigt

Eine weitere Gewitterfront brachte gegen 13.30 Uhr ein Gerüst an einem Hallenneubau im Gewerbegebiet Ost am Lindenweg zum Einsturz. Die zunächst zu Hilfe gerufene Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen, da der Firmeninhaber das Gerüst mit eigenen Mitarbeitern beseitigte. Parallel rückte der Löschzug Boke sowie die Drehleiter aus Delbrück zu einem umgestürzten Baum auf die Straße „Heitwinkel“ aus. Auch hier wurde eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen.

„Ich würde nicht unbedingt auf einen Berg klettern oder in den Wald gehen“, sagte auch eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der stürmische Wind soll am Abend im Westen abflachen, in Ostwestfalen und im Münsterland erst in der Nacht.

Erbsengroße Hagelkörner prasselten im Laufe des Samstags häufiger zu Boden. Foto: Dunja Delker

Auch am Sonntag sei mit frischem Westwind mit teils stürmischen Böen zu rechnen. Insgesamt sei das Ganze aber deutlich schwächer, so die Expertin. Es bleibe weiter wechselhaft mit kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern mit Graupeln.

Bereits am Donnerstag war ein Sturmtief über Nordrhein-Westfalen hinweggefegt , Bäume waren umgeknickt und Äste abgerissen. An mehreren Stellen waren orkanartige Böen gemessen worden. Der Kreis Paderborn bliebt weitestgehend verschont .