Willibald Haase will Rederecht einklagen

Hintergrund: In der Februar-Sitzung delegierte der Rat seine Entscheidungsbefugnisse für einen begrenzten Zeitraum auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss. Auslöser ist die Feststellung einer „epidemischen Lage von landesweiter Tragweite“ durch den Landtag NRW für zwei Monate. So sollen politische Entscheidungen mit einem größtmöglichen Hygieneschutz verknüpft werden. Folglich übernimmt nach dem Ratsbeschluss im März der Hauptausschuss die Entscheidungen des Rates. Dies wird in der Sitzung am 25. März der Fall sein.

Gegen diese Regelung hat nun Willibald Haase Klage beim Verwaltungsgericht in Minden erhoben. Haase hat ein Eilverfahren angestoßen, um an der Hauptausschusssitzung teilnehmen zu können.

Bei der konstituierenden Sitzung des Rates im November 2020 entschied sich Willibald Haase für eine Mitgliedschaft im Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss. Einzelratsmitglieder haben im Rat und in einem Ausschuss Rederecht und das Recht, zu Tagesordnungspunkten, die sich schon auf der Tagesordnung befinden, Änderungs-, Erweiterungs- und Geschäftsordnungsanträge zu stellen. Aber eben nur in diesem Ausschuss.

Mit der Übertragung der Befugnisse des Rates an den Hauptausschuss fühlt sich Willibald Haase nun ausgebootet und die Stimmen seiner Wähler nicht gewürdigt.

Im November 2020 wie auch im Februar 2021 machte sich Willibald Haase für ein Mitwirken im Hauptausschuss stark. Mit Verweis auf die Gemeindeordnung NRW, nach der ein Einzelratsmitglied prinzipiell nur Zugriff auf einen Ausschuss habe, lehnte der Rat den Antrag von Willibald Haase mit großer Mehrheit ab. Kurz nach Erstellung des Protokolls der Februar-Ratssitzung reichte dann Haase die Klage ein.

Heinz Börnemeier, Leiter des Fachbereichs „Zentrale Dienste“, sagte am Dienstag, die Stadt habe inzwischen eine Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes in dieser Angelegenheit eingeholt. Nach Überzeugung des kommunalen Spitzenverbandes ist es nicht zulässig, dass Einzelratsmitglieder in mehr als einem Ausschuss Rede- und Stimmrecht erhalten.

Ganz aktuell: Das VG Minden hat am Mittwoch Haases Eilantrag abgewiesen. „Das Hauptverfahren steht noch aus, aber es ist davon auszugehen, dass es dabei zu keinem anderen Ergebnis kommt“, so Börnemeier im Gespräch mit dieser Zeitung.

Aufgrund steigender Inzidenzzahlen gilt es als wahrscheinlich, dass der Hauptausschuss auch im April die Befugnisse des Rates übernimmt.