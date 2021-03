Die Stadt Delbrück hat mitgeteilt, dass diese Änderung auf ausdrücklichen Wunsch des Marktes vorgenommen worden sei. „Ab Montag, 22. März, werden durch Politessen zunächst Hinweise an die Autos angebracht. Im Elli-Markt werden kostenlose Parkscheiben an die Kunden verteilt und Durchsagen im Markt sollen auf die Änderung aufmerksam machen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Die Stadt hat mit mit dem Besitzer einen Vertrag geschlossen und wird das Parken kon­trollieren“, sagt Werner Mattiza, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste.

Wenig Beachtung findet auch nach wie vor das Schild, das darauf hinweist, dass es sich bei der von der Boker Straße aus kommend ersten Zufahrt zum Parkplatz eben nicht um eine Einfahrt, sondern um eine reine Ausfahrt vom Parkplatz handelt. Die Einfahrt befindet sich weiter hinten nahe des öffentlichen und nicht zeitbegrenzten städtischen Parkplatzes.

Die Stadt Delbrück weist zudem darauf hin, dass die Altglascontainer, die bisher am „alten“ Elli-Markt an der Ostenländer Straße standen, nun an der Schlaunstraße aufgestellt wurden.