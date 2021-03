Baustart für das Jahrhundertbauwerk

Die Gesamtkosten werden auf etwa 12,6 Millionen Euro beziffert. Geht in der Bauphase, die am Montag, 22. März, mit den Erdarbeiten (Firma Schlotmann, Hövelhof) beginnt, alles glatt, „rechnen wir mit einer Fertigstellung des Gebäudes im Herbst 2023“, blickte Fachbereichsleiter Markus Hückelheim beim coronabedingt ganz schlicht gehaltenen ersten Spatenstich voraus. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, „wollen wir einen feierlichen Akt mit Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und Gästen nachholen und dabei auch eine Zeitkapsel in das Rathaus einmauern.