Rathaus Delbrück: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Delbrück -

Von Jürgen Spies

Nach langen Diskussionen, Gesprächen in Arbeitskreisen, einem letztlich eindeutig „pro Rathausbau“ verlaufenen Ratsbürgerentscheid (Februar 2018), der zu Zeitverzug geführt hatte, nach intensiven weiteren Planungen und nach dem finalen Ratsbeschluss am 11. Februar 2020 ist jetzt der Bau des neuen Rathauses in Delbrück gestartet worden.