Neuer Schnellbus hält nicht „an jeder Milchkanne“

Die Strecke von Paderborn über Delbrück, Rietberg und Wiedenbrück bis nach Rheda wird künftig werktags im Stundentakt (5 bis 21 Uhr) sowie samstags zwischen 6 und 21 Uhr bedient, sonn- und feiertags alle zwei Stunden. Da die Anzahl der Haltestellen bewusst gering gehalten wurde – oder salopp gesagt: Der Westfalen-Schnellbus (Linie S40) hält sprichwörtlich nicht „an jeder Milchkanne“ – ermöglicht dies eine besonders schnelle Verbindung zwischen Paderborn und Rheda. „Wir sind vorwiegend auf der B64 unterwegs und fahren damit den schnellsten Weg“, berichtet Dirk Hänsgen vom Westfalen-Schnellbus-Betreiber go.on.

Bereits seit dem 1. August 2020 ist go.on im Auftrag des NPH mit zahlreichen Linien in den Kreisen Paderborn und Höxter unterwegs, unter anderem mit der Schnellbuslinie S40, die bislang den Paderborner Hauptbahnhof mit Delbrück-Westenholz verband. Jetzt wird die S40 als Westfalen-Schnellbus also bis weit ins Kreisgebiet Gütersloh hin­ein verlängert.

Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz zeigte sich am Mittwoch darüber hoch erfreut und dachte dabei insbesondere an die Wiederherstellung einer kurzgetakteten Busverbindung zwischen Delbrück und Rietberg, aber auch darüber ­hinaus.

Dirk Hänsgen sowie NPH-Geschäftsführer Markus Klugmann und Jörg Mertens (Mertens-Reisen; Rietberg), stellten auf dem neu angelegten Buswarteplatz auf dem Wiemenkamp einen der neuen Busse näher vor: Die Niederflurfahrzeuge im einheitlich mittelblau-weißen Design verfügen über Rollstuhlplätze, Gepäckablagen, kostenloses WLAN oder USB-Steckdosen in jeder Sitzreihe sowie die technischen Voraussetzungen für ein in Zukunft mögliches elektronisches Ticketing-System, das heißt: die Buchung und Bezahlung der Tickets per Smartphone oder PC, an deren Umsetzung der NPH aktuell noch arbeitet.

Grünbevorrechtigung an Ampelanlagen

„Von der Ausstattung und vom Komfort her haben die diese neuen Fahrzeuge nahezu Überland-Reisebusniveau und sind damit deutlich leiser und komfortabler als sonst typische Stadtbuslinien-Busse“, sagte Dirk Hänsgen, der ferner darauf hinwies, dass die Fahrer eine Grünbevorrechtigung an Ampelanlagen ansteuern können, um so vor Ampeln möglichst wenig bei Rot anhalten zu müssen.

Das Land NRW fördert den Ausbau von Schnellbusverkehren und stellt den Zweckverbänden, hier konkret dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), erhebliche Mittel zur Verfügung. Der NPH und der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOL) erhalten als Mitgliedsverband des NWL Fördermittel für die Westfalen-Schnellbus-Linie in Höhe von jährlich 407.000 Euro, befristet bis zunächst 2028. Die hohe Förderung hat auch damit etwas zu tun, dass der neue Schnellbus die Anschlussmöglichkeiten sowohl in Paderborn als auch in Rheda an den Schienenverkehr sicherstellt, denn in beiden Städten halten die Busse am Bahnhof. Damit ist eine „deutliche Verbesserung im ÖPNV-Angebot entstanden“, so Marcus Klugmann.

Fahrgäste aus Richtung Delbrück kommend haben am Paderborner Bahnhof Anschluss an den RRX (Rhein-Ruhr-Express) nach Kassel, an die RB 89 (Regionalbahn) nach Hamm sowie an den Fernverkehr. In Rheda bestehen Umsteigemöglichkeiten in den RE 6 (Rhein-Ruhr-Express) Richtung Hamm/Köln-Flughafen und die RB 69 Richtung Hamm/Münster.

In Delbrück hält dieser Bus auf dem Wiemenkamp, an der Stadtverwaltung, in der Weststadt sowie in Westenholz/Sr.-Bonavita-Platz. Ein einfaches Ticket für die ganze Strecke Paderborn – Rheda soll 8,90 Euro kosten; die Fahrzeit insgesamt beträgt rund 75 Minuten. „Das ist durchaus attraktiv, es entfallen im Vergleich zu Autofahrten beispielsweise ja die Parkplatzsuche sowie Parkgebühren“, so Klugmann.

Weitere Infos sowie Fahrplan- und Tarifauskünfte gibt es unter www.fahr-mit.de oder unter Telefon 05251/2930400.