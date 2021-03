Bestattungen werden deutlich teurer

Die Stadt hat eine neue Gebührenkalkulation vorgelegt und schlägt außerdem Anpassungen an die Veränderungen der Bestattungskultur vor. Die Mitglieder des Heimat-, Gewässer- und Verkehrsausschusses nahmen in ihrer Sitzung am Mittwochabend in der Stadthalle die Beschlussvorschläge der Verwaltung zunächst nach mehreren ergänzenden Hinweisen zur Kenntnis. Die Entscheidung soll Ende April fallen.

Für die Stadtverwaltung stellte Jutta Schwemin die Änderungsvorschläge der Stadt vor. „Auch in Delbrück ist eine Veränderung im Bestattungsverhalten und damit ein verändertes Nachfrageverhalten zu verzeichnen“, stellte sie heraus. Konkret: Im Jahr 2002 wurden noch 77 Prozent der Bestattungen in Wahlgräbern für Särge vollzogen, 2019 waren es nur noch 41 Prozent der Bestattungen. Dagegen hat sich die Anzahl der Urnenbestattungen im Zeitraum von 2002 und 2019 drastisch erhöht.

Auch die pflegefreien Grabstätten erfahren einen sehr starken Zuspruch.

Die Gründe für die Veränderung der Bestattungskultur sind vielfältig. Die Nachfrage nach kostengünstigen Bestattungsformen ist dabei nur ein Aspekt, in vielen Fällen geht es eher darum, Angehörige von der Pflege zu entlasten oder um Naturnähe (Trend Baumgräber) anzubieten. „Die bisher gültige Satzung der Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Delbrück muss dahingehend angepasst werden“, so Jutta Schwemin.

Teilansicht des Friedhofsbereiches im Umfeld der Urnengräber, die auch in Delbrück immer beliebter werden. Foto: Jürgen Spies

Neben pflegefreien Rasengräbern sollen auch andere Formen von pflegefreien Grabstätten möglich sein. Baumgräber für Urnen, Urnenpartnergräber, Stelengräber für Urnen und Stelengräber für Erdbestattungen sollen zusätzlich zu den bisher bestehenden pflegefreien Grabarten pflegefrei angeboten werden.

Bei den pflegefreien Grab­arten übernimmt der städtische Bauhof die Erstanlage des Grabfeldes und die laufende Pflege und Unterhaltung.

In vielen Punkten werden die Anpassungen bekannten NRW-Mustersatzungen entsprechen. Auf einige Änderungen wies die Verwaltung jedoch hin.

Beispiel: Sollte der Rat zustimmen, wäre es künftig möglich, nicht nur Blinden-/Begleithunde, sondern generell Hunde an der Leine (zwei Meter) mitzuführen.

Darüber gibt es in den Fraktionen offenbar noch Gesprächsbedarf.

Zum Thema Gebühren: Urnengräber waren bisher im Vergleich zu Nachbarkommunen auf den Friedhöfen der Stadt Delbrück sehr günstig. Dieses führte zu einem großen Interesse von „Nichtdelbrückern“, sowie Bürgern, die eigentlich aus einem Ortsteil mit kirchlichem Friedhof (Ostenland, Lippling. Schöning, Steinhorst) kommen, an einer Bestattung durch die Stadt Delbrück. Im Reihengrab kostete eine Beerdigung bisher insgesamt 855 Euro (Grabnutzung 395 Euro, Bestattung 295 Euro, Leichenhalle 165 Euro). Nach der neuen Gebührensatzung kostet sie voraussichtlich 1495 Euro (Grabnutzung 580 Euro, Bestattung 655 Euro, Leichenhalle 260 Euro).

Bei einer Beerdigung in einem Zweierwahlgrab fielen bisher insgesamt 1450 Euro an (Neuerwerb 990 Euro, Bestattung 295 Euro, Leichenhalle 165 Euro); nach der neuen Satzung fallen jetzt voraussichtlich 2205 Euro an (Neuerwerb 1290 Euro, Bestattung 655 Euro, Leichenhalle 260 Euro).

Im Urnenreihengrab kostete eine Beerdigung bisher insgesamt 385 Euro (Grabnutzung 125 Euro, Bestattung 95 Euro, Leichenhalle 165 Euro); nach der neuen Satzung soll dieser Gesamtbetrag auf 870 Euro hochschnellen (Grabnutzung 465 Euro, Bestattung 145 Euro, Leichenhalle 260 Euro).

Bei einem pflegefreien Urnengrab kostete eine Beerdigung bisher insgesamt 800 Euro (Grabnutzung 220 Euro, Bestattung 95 Euro, Trauerraum 90 Euro, Einbau Grabtafel 38 Euro, Kosten der Grabtafel 357 Euro), nach der neuen Satzung sind das 1510 Euro (Grabnutzung 685 Euro, Bestattung 145 Euro, Trauerraum 180 Euro, Kosten der Grabtafel 500 Euro).

Für die Bestattungsgebühr einer Erdbestattung Erwachsener ergibt sich eine drastische Erhöhung von bisher 295 Euro auf 655 Euro. „Diese Gebühr ist im Vergleich zu den Bestattungsgebühren anderer benachbarter Städte beziehungsweise Gemeinden vergleichbar“, sagte Fachbereichsleiter Olaf Mersch­mann am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Zum Vergleich: In Hövelhof kostet eine Sargbestattung in Reihen- oder Wahlgrab 684 Euro, in Paderborn 636,56 Euro; in Salzkotten Sargbestattung 639 Euro.

Generell gilt der Grundsatz, dass Gebühren die Kosten für Leistungen abdecken sollen.