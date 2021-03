Das teilte das Ministerium am Montag bei einer Online-Pressekonferenz mit. Zugleich bestätigte es zwei weitere Geflügelpest-Ausbrüche im Kreis Warendorf und im Märkischen Kreis. Nach dem Ausbruch in einem Legehennenbetrieb am 20. März in einem Legehennen-Betrieb in Delbrück-Westenholz seien infizierte Tiere per Lastwagen in andere Bundesländer gebracht und dort vermarktet worden. Dass sie infiziert waren, war damals noch nicht bekannt. Ein Abteilungsleiter aus dem Umweltministerium, Michael Hülsenbusch, sprach von einem aus der Corona-Pandemie bekannten Superspreader-Ereignis.