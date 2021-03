Eine 73-jährige Toyota-Aygo-Fahrerin war gegen 19.05 Uhr auf der Schubertstraße in Richtung Hövelhofer Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie links nach Hövelhof ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der auf der Hövelhofer Straße in Richtung Hövelhof fuhr. Der 26-jährige Kawasaki-Fahrer machte eine Vollbremsung, um nicht mit dem einbiegenden Auto zu kollidieren, kam mit seiner 600er-Maschine nach rechts von der Straße ab, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bielefeld gebracht.