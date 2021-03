Auch dort ist sie schon mehrmals von einigen Einrichtungen als vermisst gemeldet worden. Seit kurzem ist die 15-Jährige in Delbrück untergebracht. Sie ist am 1. März letztmals gesehen worden und seitdem untergetaucht. Noch in der vergangenen Woche gab es allerdings Kontakt zu einem Familienmitglied. Die Polizei hat sämtliche Bekanntschaften auch in anderen Bundesländern überprüft. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort konnte bislang nicht ermittelt werden. Auch der Versuch einer Handyortung schlug fehl.

Die vermisste Nicole U. Foto: Polizei

Mit Hilfe der Bevölkerung erhofft sich die Polizei nun neue Hinweise. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Sie trug zuletzt eine schwarze Jacke mit Fellansatz, eine blaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Nicole geben oder andere hilfreiche Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.