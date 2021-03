Delbrück erhält 534.400 Euro vom Land

Damit werden 80 Prozent der Gesamtausgaben von 534.400 Euro vom Land NRW übernommen – zehn Prozent mehr als ursprünglich von der Stadt erwartet. Dass die Pläne für die Nachrüstung der Kreisverkehre jetzt in die Tat umgesetzt werden können, freut besonders Bürgermeister Werner Peitz. „Hinsichtlich der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit sind die Maßnahmen sinnvoll und werten die Infrastruktur vor Ort insbesondere für Fußgänger auf.“

Dank der Fördermittel beträgt der Eigenanteil der Stadt in Summe 110.100 Euro. „Mobilität besser und moderner zu machen, ist das Ziel unser Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen. Eine gut ausgebaute Infrastruktur bedeutet generell mehr Sicherheit und Lebensqualität. Wir wollen mit der Förderung der Nahmobilität ein flächendeckendes und attraktives Verkehrswegenetz weiter ausbauen“, sagt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer. Insgesamt werden in NRW 156 Maßnahmen mit rund 50 Millionen Euro unterstützt.

Folgende Verkehrskreisel werden demnächst in Delbrück barrierefrei modernisiert und erhalten Fußgängerüberwege (so wie aktuell wie zum Beispiel schon der Kreisverkehr am Rathaus): die Kreisverkehre in Bentfeld, Boke, Lippling und Steinhorst sowie in Delbrück die drei Minikreisverkehre Ostenländer Straße/Wittmundstraße, Ostenländer Straße/Oststraße und Lipplinger Straße/Bahnweg.

Die Querungshilfe an der Rietberger Straße ist für den Bereich Bendixwall/Johannesstraße in Delbrück geplant und soll den Schulweg für Kinder und Jugendliche sicherer machen.