Zehn neue Bänke am Steinhorster Becken

Mit viel Eigenleistung wurden die Bänke gebaut und auch mit dem Schriftzug „Heimatverein Steinhorst“ versehen. „Das Steinhorster Becken ist ein beliebtes Ausflugsziel, so dass die Bänke sich sicher großer Beliebtheit erfreuen werden“, so Werner Fortmeier beim Aufstellen der ersten Bank am nordwestlichen Zipfel des Beckens. Fortmeier dankt neben den Spendern und Stiftern vor allem Heinz Kösters, der die Gestelle geschweißt hat, Ralf Kerkstroer, der das Holz zur Verfügung gestellt hat, Sebastian Güth, der den Schriftzug per Laser eingebrannt hat und natürlich allen fleißigen Helfern, die die Bänke aufstellen.

Der Transport der Bänke wurde von der Firma Krukenmeier durchgeführt. Auf der Rückseite des Lkw-Aufliegers des Unternehmens wirbt Steinhorst nun auf einer Fläche von 2,6 mal 2,5 Metern für sich. Neben einer Szenerie vom Steinhorster Becken sind die Vereinswappen der Steinhorster Vereine angebracht. Der Auflieger steht künftig als Ersatzauflieger zur Verfügung, wenn Auflieger bei Krukenmeier repariert werden.

„Die Firma Krukenmeier unterstützt den Heimatverein regelmäßig und wir freuen uns über die Möglichkeit, uns hier präsentieren zu können“, dankt Werner Fortmeier.