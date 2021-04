Irgendwie ist derzeit alles im Umbruch. Corona macht vieles unvorhersehbar, und auch räumlich erleben Brigitte Strunz und ihre Kollegen gerade ein Provisorium. Aus ihrem angestammten Gebäude an der Marktstraße mussten die Mitarbeiter ausziehen, weil die Immobilie für die Oberstufe der Gesamtschule gebraucht wird. Seither sind die Fachbereiche vorübergehend im ganzen Stadtgebiet verteilt, bis das neue Rathaus am Himmelreich fertig ist. Der Fachbereich Soziales ist derzeit neben dem Hallenbad untergebracht. Im Volksmund und angelehnt an die frühere Nutzung sagen die Delbrücker „Mucki-Bude“ zu dem Haus. Die Muskeln spielen lassen möchten die Mitarbeiter des Sozialamtes hier aber nicht.