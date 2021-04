Delbrück -

In Boke kam es am Freitagabend auf der Boker Straße in Höhe der Einmündung zum Taubenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mercedes kollidierte am Abend mit einer frei herum laufenden, tragenden Stute und erwischte das Tier frontal. Das rund 600 Kilogramm schwere Pferd wurde bei dem Unfall getötet.