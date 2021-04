An der Radroute geht es ums kühle Nass

Zwei Informations- und Übersichtstafeln am Boker Kanal und am Wasserwerk Boker Heide aufgestellt

Delbrück -

Zwei neue Informations- und Übersichtstafeln stehen jetzt an der „Wasserroute“. Die Touristikabteilung der Stadt Delbrück hat diese auf Anregung der Tourist-Information Paderborn produzieren und aufstellen lassen. Sie befinden sich beim Rothebach-Aquädukt am Boker Kanal sowie am Wasserwerk Boker Heide und ergänzen damit die bereits seit 2019 existierende Tafel auf dem Dorfplatz in Sande.