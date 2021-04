XXL-Insektenhotel wiegt 800 Kilo

Stammtisch-Clique stellt an der Mehrzweckhalle in Schöning einen echten Hingucker auf

Delbrück-Schöning (WB/al) -

Mit schwerem Gerät, Trecker und Tieflader rückten die Mitglieder der Freundesclique „Ich und mein Stammtisch“ an der Mehrzweckhalle in Schöning an. Am Haken hatte der Trecker ein riesiges Insektenhotel, das mit viel Geschick, Fingerspitzengefühl und Können vom Tieflader gehoben wurde und neben dem Proberaum der Blasmusik und dem Kindergarten einen Platz gefunden hat.