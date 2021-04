In Delbrück fuhr ein 43-jähriger Elektroradfahrer gegen 5.50 Uhr auf der Straße Galgenlaake von der Boker Straße in Richtung Anreppener Straße. Der drei Meter breite Feldweg ist für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt, landwirtschaftlicher Verkehr ist durch Zusatzschild freigegeben. Laut Angaben des Pedelecfahrers wurde er etwa 50 Meter nach der Stettiner Straße von einem zügig fahrenden Auto überholt. Dabei geriet der 43-Jährige auf die Bankette, stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu.

Das Auto, ein größerer Wagen, eventuell ein SUV, fuhr ohne anzuhalten weiter. Der verletzte Radler wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Salzkotten gefahren und dort ambulant versorgt. Sachdienliche Hinweise auf das am Unfall beteiligte Fahrzeug nimmt die Polizei unter Tel.: 05251/3060 entgegen.

Um 8.10 Uhr fuhr ein 55-jähriger Lastwagenfahrer in Hövelhof auf der Raiffeisenstraße zur Sennestraße, um an der Kreuzung nach rechts in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Er hielt mit seinem 26-Tonnen-Lkw an. Als er zum Abbiegen anfuhr, missachtete er die Vorfahrt einer 56-jährigen Radfahrerin, die auf der Sennestraße ortseinwärts fuhr. Bei der Kollision stürzte die Radlerin undverletzte sich.

Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Hövelhofer Arztpraxis.