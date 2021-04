Geflügelpest Delbrück-Westenholz: 19 Tiere getötet

Delbrück/Paderborn -

Ein neuer Ausbruch der hoch ansteckenden Geflügelpest vom Typ H5 (Subtyp H5N8) in Delbrück-Westenholz ist vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit amtlich bestätigt worden. Es ist damit der fünfte Fall von Geflügelpest im Kreis Paderborn seit März dieses Jahres. 19 Tiere in der betroffenen Geflügelhaltung sind bereits getötet werden, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.